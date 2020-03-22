Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde tüm liglere ara verilirken, futbol liglerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz netleşen bir takvim yok. Ancak, üç senaryo üzerinde duruluyor. İlk etapta liglerin 17-18 ve 19 Nisan’da başlatılması öngörülüyor. Ancak, süreç uzarsa diğer olasılıklar gündeme gelecek.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor’a yaptığı açıklamada, liglerin ne zaman başlayacağı, sürecin uzaması halinde gündeme gelecek senaryolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sepil’in, açıklamalarından satır başları şöyle: “Kulüplerin Sayın Bakan ile yaptığı toplantıda; bizden istenilen bilgiler vardı. Sorular eşliğinde bir toplantı yaptık. Ligler ne zaman başlamalı diye konuştuk. Bu öngörülmesi zor bir süreç. İstediğiniz kadar öngörüler yapalım ama bunu süreç yönlendirecek. Süreç uzadıkça oyuncuların forma girmesi de uzayacak.

17-18-19 Nisan haftası ve ay sonu 30'u haftası başlaması önerildi TFF’ye. Çoğunluk daha erken olan öneriyi destekledi. 17-18-19'unda başlanma önerisi Nihat Bey’e söylendi.

Haziran sonuna kadar liglerin bitmesi için kulüp başkanlarının düşüncelerinde farklılık var. Bu sürecin uzamasının oyuncuları çok etkilemeyeceğini düşünüyorum ben mesela ama kulüplerin çoğunluğu diğer yönde oy verince ortak görüşümüz belirginleşti.

VARSAYIMLARLA HAREKET EDİYORUZ

Şu anda sadece varsayımlarla hareket edebiliyoruz. Süreç nasıl gidecek bilemiyoruz. Şu süreci şimdilik kısa tutalım, idmanlara erken başlayalım diyen çok kulüp olunca bu kararı verdik. Bizim ligimiz daha rahat durumda. Haziran sonunda bitirme şansı en yüksek olan lig biziz. Zor bir takvim değil ama zor bir denklem. Bizim sadece Türkiye'yi konuşmamız anlamsız olur. Avrupa ile uyum içinde olmalıyız.

KULÜPLERDE ÇOK BÜYÜK ZARARLAR OLACAK

FIFA bu durumu fors majör olarak değerlendirdi. Bize verilen kontratlarda liglerin uzama durumunu kapsayan maddeler var. Mayıs ayından sonra kontratların ne olacağı ile ilgi endişemiz yok. Avrupa'da var bu endişe. Finansal yönleri var. Çok büyük bir zarar olacak kulüplerde. Bu zarar herkes tarafından paylaşılacak. Bu işten oyuncuların da karlı çıkacağını düşünmek mümkün değil. FIFA’ya bağlıyız, kendi kafamıza göre oyunculara bir şey yapacak halde değiliz. Geri döner bize. Federasyonumuzda Servet başkan UEFA ile temas halinde. Süreci hep yakından takip etmemiz gerekiyor.

BİRİNCİ SENARYO LİGLERİN GECİKSE BİLE LİGLERİN BİTİRİLMESİ

Sayın Bakanımız çok net olarak üç federasyona da ‘her türlü senaryoya karşı bir öneri getirin’ dedi. Herkesin birinci arzusu gecikse bile liglerin bitirilmesi. Diğer senaryolar belli. Bu senaryo mantıktır. Üç olasılık dışında bir şey var mı? Biz kesinlikle 2. ve 3. senaryo üzerine en ufak bir görüşme yapmadık. Şu an onu konuşmanın bir anlamı yok. Liglerin bitirebileceği ama ne zaman başlaması gerekiyor bunu konuştuk. Bu tür şeyleri tartıştık. Bu süreç uzarsa diğer olasılıklar da gündeme gelecek. Bir daha toplandığımızda diğer senaryoları da tartışacağız.

Federasyona ve bakana söylemek zorunda kalabiliriz ama henüz tartışmadık bu senaryoları. Umudumuz ligin tüm maçlarının tamamlanıp tescil edilmesi.”

İŞTE DİĞER SENARYOLAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, diğer senaryolarla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: “İkinci senaryo; maalesef hem ülkemizde hem Avrupa’da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Hızlandırılmış bir lig sistemi olur mecburen. Yani hızlandırılmış bir sistem, düşme olmasın, diğer kulüpler şampiyonluk için yarışsın gibi. Avrupa da bunu tartışıyor.

Üçüncü senaryo; virüs yüzünden her şeyin tamamen gecikmesi ve futbolun başlayamaması durumunda ligleri aynen tescil etmek. Ki, bunu hiç düşünmek istemiyoruz. Biz tamamen ilk senaryo üzerinden planlamamızı yapacağız.