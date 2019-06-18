“Süper Lig’de oynamak istiyorum”

Yeni Çorumspor’un başarılı golcüsü Yakup Alkan, yeni sezonda Yeni Malatyaspor forması ile Süper Lig’de oynamak istediğini söyledi.

Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) tarafından düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda Pazar günü oynanan maçları izlemek için Mimarsinan Sahası’na gelen Yakup Alkan, transferi hakkında sorulan soruya içtenlikle cevap verdi. Çorum’da futbol oynamaktan çok keyif aldığını dile getiren Alkan, Yeni Çorumspor’un kendisine uğur getirdiğini söyledi. Çorum’da forma giydiği dönemlerde gol krallığı yaşadığını da ifade eden Alkan, “Bonservisim bilindiği gibi Yeni Malatyaspor’da. Kulübüm gel derse seve seve gider Süper Lig’de oynarım. Ama aksi bir durum olursa her zaman ilk tercihim Yeni Çorumspor olur. Çünkü Çorum bana iyi geliyor. İnsanlarını seviyorum. Bana tribünde çok destek oluyorlar. Ben de onları mahcup etmeyerek gollerimi atıyorum” diye konuştu.

(Rıfat KARA)