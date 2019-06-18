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“Süper Lig’de oynamak istiyorum”

Biten sezonda attığı kritik gollerle Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselmesinde büyük payı bulunan ve ligin gol kralı unvanını alan Yakup Alkan’ın kiralık olduğu için Yeni Çorumspor’la sözleşmesi bitti. Yeni Malatyaspor’un sezon başı kampına katılacak olan golcü futbolcu, “Malatyaspor formasıyla Süper Lig’de oynamak istiyorum. Eğer Malatya olmayacaksa Çorum her zaman ilk tercihim” dedi.

“Süper Lig’de oynamak istiyorum”

Biten sezonda attığı kritik gollerle Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselmesinde büyük payı bulunan ve ligin gol kralı unvanını alan Yakup Alkan’ın kiralık olduğu için Yeni Çorumspor’la sözleşmesi bitti. Yeni Malatyaspor’un sezon başı kampına katılacak olan golcü futbolcu, “Malatyaspor formasıyla Süper Lig’de oynamak istiyorum. Eğer Malatya olmayacaksa Çorum her zaman ilk tercihim” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 00:10
“Süper Lig’de oynamak istiyorum”

Yeni Çorumspor’un başarılı golcüsü Yakup Alkan, yeni sezonda Yeni Malatyaspor forması ile Süper Lig’de oynamak istediğini söyledi.

Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) tarafından düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda Pazar günü oynanan maçları izlemek için Mimarsinan Sahası’na gelen Yakup Alkan, transferi hakkında sorulan soruya içtenlikle cevap verdi. Çorum’da futbol oynamaktan çok keyif aldığını dile getiren Alkan, Yeni Çorumspor’un kendisine uğur getirdiğini söyledi. Çorum’da forma giydiği dönemlerde gol krallığı yaşadığını da ifade eden Alkan, “Bonservisim bilindiği gibi Yeni Malatyaspor’da. Kulübüm gel derse seve seve gider Süper Lig’de oynarım. Ama aksi bir durum olursa her zaman ilk tercihim Yeni Çorumspor olur. Çünkü Çorum bana iyi geliyor. İnsanlarını seviyorum. Bana tribünde çok destek oluyorlar. Ben de onları mahcup etmeyerek gollerimi atıyorum” diye konuştu.

(Rıfat KARA)

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