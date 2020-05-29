Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'dan yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı.
Süper Lig'in 30. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı şöyle:
27. hafta
12 Haziran Cuma:
21.45 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.45 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.45 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
19.15 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.45 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
15 Haziran Pazartesi:
21.45 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
28. hafta
19 Haziran Cuma:
21.45 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20 Haziran Cumartesi:
19.15 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21.45 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21 Haziran Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)
22 Haziran Pazartesi:
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
29. hafta
26 Haziran Cuma:
21.45 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
27 Haziran Cumartesi:
19.15 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)
21.45 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
21.45 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
28 Haziran Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
19.15 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
21.45 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
29 Haziran Pazartesi:
21.45 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
30. hafta
3 Temmuz Cuma:
21.45 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)
4 Temmuz Cumartesi:
19.15 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
19.15 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.15 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
21.45 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 Temmuz Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
6 Temmuz Pazartesi:
21.45 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31. hafta
7 Temmuz Salı:
19.15 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.45 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
19.15 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
19.15 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.45 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
19.15 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.45 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
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