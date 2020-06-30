Sungurlu’nun efeleri 2. Lig’de

Sungurlu Belediyespor, voleybolda alt yapıdan yetiştirdiği genç voleybolcuları ile Türkiye 2. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek. Sungurlu Belediyespor voleybol takımları baş antrenörü Mustafa Özdemir, “Türkiye de birçok büyük şehrin yapamadığını yine Sungurlu Belediyesi olarak biz başardık” dedi.

Özdemir, “Erkekler Voleybol’da 2.ligde Çorum’u hatta Karadeniz bölgesini kendi yetiştirdiğimiz Sungurlumuzun kendi çocukları temsil edecekler, bundan gurur duyuyoruz. 2019-2020 sezonun da Çorum da birçok alan da Çorum şampiyonu olan voleybol takımlarımızın bu başarısından dolayı Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’in talimatlarıyla Türkiye 2. Voleybol ligine isimlerini yazdırmışlardır. Bizlere güvenen ve destek olan Belediye Başkanımıza ve kulüp başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha önce bu liglerde iki defa yenilgisiz Türkiye şampiyonu olarak finallerde oynayan Sungurlu Belediyesi Voleybol takımımızda hedef, önce insan, sonra ahlak, saygı sevgi ve kardeşlik parolasıyla, hırs mücadele, takım ruhunu çalışmalarına ve maçlarına yansıtarak, kendilerine verilmiş olan, ilçemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmek olacaktır” diye konuştu.

Çorum’da ve ilçemizde voleybolda başarılı olan genç kardeşlerimiz takımımızın çalışmalarına katılıp takımımızda görev alabilirler, kulübümüz onlara daima açıktır diyen tecrübeli antrenör Özdemir “Ligi en güzel şekilde bitirmek için çalışmalarımızı 1 Temmuz’da başlatıyoruz. Çalışmalarımız şimdilik Kent Park voleybol sahamızda olacak. Daha sonra salon çalışmalarımız başlayacak. Yine söylüyoruz bizlere inanarak bizlere güvenerek destek veren Belediye Başkanımıza ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.