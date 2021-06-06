Sungurlu’nun ilk maçı Çankırıspor Yükseliş’le

Çorum’dan Sungurlu Belediyespor’un da mücadele edeceği Bayanlar Bölgesel Voleybol Ligi Çankırı Grubu’nun fikstürü belli oldu.

Sungurlu Belediyespor’un yanı sıra, Çankırıspor Yükseliş ve Gençlik, Çankırı Demirspor ve Kastamonu Tosyaspor’un mücadele edeceği Çankırı grubunda, ilk maçlar 10 Haziran Perşembe günü oynanacak olup, Sungurlu Belediyespor saat 18.00’de Çankırıspor Yükseliş ve Gençlikspor’la karşılaşacak. Aynı gün saat 16.00’da Çankırı Demirspor’la Kastamonu Tosyaspor karşı karşıya gelecek.

Grupta ikinci maçlar 11 Haziran Cuma günü oynanacak olup, Sungurlu Belediyespor saat 16.00’da Çankırı Demirspor’la karşılaşacak. Saat 16.00’de oynanacak maçta ise Çankırıspor Yükseliş Gençlik’le Kastamonu Tosyaspor kozlarını paylaşacak.

Son maçlar ise 12 Haziran Cumartesi günü oynanacak. 11.00’de Sungurlu Belediyespor’la Kastamonu Tosya, saat 13.00’te de Çankırı Demirspor’la Çankırıspor Yükseliş Gençlik karşı karşıya gelecek.

Maçlar sonunda, grubu birinci bitiren takım final grubuna yükselecek. Final grubu maçları 20-23 Haziran tarihlerinde oynanacak ve grup birincileri 2.Lig’e yükselecek.

HEDEF FİNAL

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir, hedeflerinin grubunu lider bitirip final grubuna kalmak olduğunu belirtirken, finali de geçip 2.Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

(Spor Servisi)

