Sungurlu’nun efeleri Halkbank’ı rahat geçti: 3-0
Spor 06.12.2021, 00:23
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Çorum’un Erkekler 2.Ligi’ndeki temsilcilerinden Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Ankara temsilcisi Halkbank’ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Halkbank’ın konuğu oldu. Cumartesi gün Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinden itibaren rakibine üstünlüğünü hissettiren Çorum temsilcisi maçı 25-19, 25-16 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazanmasını bildi.
Bu sonucun ardından ligde 3.galibiyetini alan Sungurlu’nun efeleri puanını 9’a yükseltirken, ev sahibi Halkbank ise 6 puanda kaldı.
(Bülent Uslu)
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