Sungurlu’nun efeleri evinde yara aldı: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Dün saat 16.00’da Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da izledi. Maça iyi başlayan Sungurlu’nun efeleri ilk seti zor da olsa 26-24 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Kırmızı-Beyazlılar kötü oynadığı seti 11 sayı farkla kaybederek durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette rakibinin sert smaçlarına karşılık veremeyen Çorum temsilcisi setleri 25-21 maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından TVF Spor Lisesi puanını 10’a çıkarırken, Sungurlu Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

