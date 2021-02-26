Sungurlu’nun efeleri Ankara’da puan avında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 13.hafta maçında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol ile Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor karşı karşıya gelecek. Lig’de iddiası kalmayan Sungurlu Belediyespor, Play-Off hesabı yapan rakibi Anadolu Voleybol’u yenerek zirveyi karıştırmanın planını yapıyor. Yarın Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise bir diğer Play-Off adayı TED Kolejliler Ankara’da SGK ile karşı karşıya gelirken, küme düşmeme mücadelesi veren Çankırı Birlikspor ile Zonguldak DSİ ise Çankırı’da kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)