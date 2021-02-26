Sungurlu’nun efeleri Ankara’da puan avında
Ankara’da Play-Off hesapları yapan Anadolu Voleybol ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor, rakibini yenerek zirveyi karıştırmak istiyor.
Spor 26.02.2021, 20:55
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 13.hafta maçında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol ile Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor karşı karşıya gelecek. Lig’de iddiası kalmayan Sungurlu Belediyespor, Play-Off hesabı yapan rakibi Anadolu Voleybol’u yenerek zirveyi karıştırmanın planını yapıyor. Yarın Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise bir diğer Play-Off adayı TED Kolejliler Ankara’da SGK ile karşı karşıya gelirken, küme düşmeme mücadelesi veren Çankırı Birlikspor ile Zonguldak DSİ ise Çankırı’da kozlarını paylaşacak.
(Spor Servisi)
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