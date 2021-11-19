Sungurlu’nun efeleri Ankara’da puan avında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 6.hafta maçında Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Sezona genç ağırlıklı bir kadro ile merhaba diyen Sungurlu temsilcisi ilk 5 haftada sadece 3 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldı. Kötü gidişatı Ankara deplasmanında noktalamak isteyen Kırmızı-Beyazlılar Anadolu Voleybol'u yenerek Çorum'a puanla dönmenin hesabını yapıyor. Bugün Anadolu Voleybol ile Sungurlu Belediyespor arasında Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

ÇORUM BELEDİYE BAY GEÇİYOR

Çorum'un 2.Lig'deki bir diğer temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Samsun Voleybol'un ligden çekilmesi nedeniyle 6.haftayı BAY geçecek. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Halkbank ile Ziraat Bankkart, Darüşşifa Okulları ile Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

