Sungurlu’nun efeleri Anadolu’yu geçemedi: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 15.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile Anadolu Voleybol karşı karşıya geldi. Bir diğer Çorum temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün ligdeki durumunu da yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma saat 14.00’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynandı. Maça iyi başlayan konuk Anadolu Voleybol ilk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü eline alarak seti 11 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Ankara temsilcisi bu seti de 25-15 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor seti zor da olsa 25-23 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibin iyi oyununa karşılık vermekte zorlanan Sungurlu’nun efeleri seti 25-19 maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından konuk Anadolu Voleybol puanını 33’e yükselterek Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile puan farkını 3’e çıkarırken, Sungurlu Belediyespor ise 10 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

