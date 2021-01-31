Sungurlu’dan sürpriz yenilgi: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 9.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Zonguldak DSİ’nin konuğu oldu. Zonguldak Site Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde rakibin iyi oyununa karşılık veremeyen Çorum’un efeleri seti 25-20 kaybetti. İkinci setin son bölümüne kadar başa baş bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi son bölümde yaptığı basit hatalarla seti 25-21 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette moral olarak ta tamamen çöken Sungurlu Belediyespor seti 25-20 maçı da 3-0 kaybederek Zonguldak’tan sürpriz bir yenilgi aldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor 14 puanda kalırken, ligde ikinci galibiyetini alan Zonguldak DSİ ise puanını 5’e yükseltti.

ZONGULDAK DSİ: 3

SUNGURLU BELEDİYE: 0

SALON: Zonguldak Site.

HAKEMLER: Fatih Osta, Aziz Ertin.

ZONGULDAK DSİ: Mehmet, Melih, Oğuz, Gökhan, Gürkan, Aytaç, Bora, Emir, Muharrem, Hayri, Ercan, Harun, Emrah.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Y.Emre, Ergazi, Çağrı, Emrah, Mehmet, İbrahim, H.Hüseyin, Okan, Sinan, Enes, Oğuzhan, Recep, Osman, Muhammet.

SETLER: 25-20, 25-21, 25-20.

(Spor Servisi)