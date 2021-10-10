Sungurlu’dan harika prova: 3-1
Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor, sezon öncesi son hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Kayseri Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi’ni 3-1 yenerek moral depoladı.
Spor 10.10.2021, 18:52
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Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta yer alan Çorum temsilcilerinden Sungurlu Belediyespor, sezon öncesindeki son hazırlık maçını Kayseri Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi ile oynadı. Sungurlu ekibi, deplasmanda oynadığı maçı kazanarak moral buldu.
Cumartesi günü Kayseri’de oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Sungurlu Belediyespor, 17 Ekim’de Çorum Belediyespor’la oynayacağı ligin ilk hafta maçı öncesinde moral depoladı.
Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir, Kayseri maçının lig öncesi iyi prova olduğunu ifade ederken, kendilerine yakın ilgi gösteren Kayserili yöneticilere teşekkür etti. Özdemir, 2.Lig 4.Grupta mücadele edecek olan Kayseri ekibine başarı dileklerinde de bulundu.
(Hüseyin AŞKIN)
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