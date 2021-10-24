Sungurlu’dan açık kayıp: 0-3
Spor 24.10.2021, 19:35
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Erkekler 2.Voleybol Ligi maçında sahasında Ziraat Bankkart’ı konuk eden Sungurlu Belediyespor rakibine 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart’ı konuk etti. Saat 14.00’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan konuk Ziraat Bankkart maçı 25-20, 25-16 ve 25-14’lük setlerler 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Ankara temsilcisi puanını 6’a çıkarırken, Çorum temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı.
(Rıfat KARA)
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