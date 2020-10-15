Sungurlu’da yetişti, Arkas’a transfer oldu

Axa Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, gelecek vadeden oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor. İzmir ekibi son olarak Sungurlu Eğitimspor forması giyen Ahmet Kaan Karaçil’i renklerine bağladı. Konu hakkında açıklama yapan Sungurlu Eğitimspor antrenörü Fırat Arslan, Ahmet Kaan Karaçil’in Arkas’a transfer olması nedeniyle gururlandıklarını ifade etti. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda Çorumlu gençlere sunulan imkanın meyvesini aldıkları için mutlu olduklarını da vurgulayan Arslan, “Kurulduğu günden itibaren ilkelerinden taviz vermeden, amaçları doğrultusunda hedeflerine ulaşmak için çok çalışan bir kulübüz. 6 yıldır voleybol ve satranç branşlarında birçok organizasyona katılarak Çorum’u ve Sungurlu’yu başarıyla temsil ettik. Bu turnuvalarda takımımızın formasını terleten Ahmet Kaan Karaçil başarılı performansı ile Türkiye’nin dev kulüplerinin radarına girmişti. Bu doğrultuda genç oyuncumuz Türkiye’nin dev kulüplerinden Arkas Spor altyapısına transfer oldu. Mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Ahmet Kaan’ın Arkas Spor’a transferinin ardından antrenörler Fırat Arslan ve Gülüstan Koşulan’a teşekkür eden Sungurlu Eğitimspor yönetimi, “Kulübümüzün birini yerine getiren, diğer hedefleri gerçekleştirmek için zor koşullarda, imkansızlıkların yanı sıra sahalarda spor ahlaki ve kültüründen uzak insanlarla da mücadele eden, emin adımlarla diğer hedeflerini gerçekleştirmek için ilerleyen kulüp antrenörleri Fırat Arslan ve Gülüstan Koşulan hocalarımız üretmek için çocuklarımızla sahalardayız mesajı verdiler.

Daha önce marka takım olan Galatasaray’a sporcu vermenin haklı gururunu yaşamışken 2020 yılında Arkas Spor’a sporcu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sporcumuzun her zaman takip ve destekçisi olacağız bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.