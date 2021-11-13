Sungurlu zor sınavda
Spor 13.11.2021, 00:48
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Lig'de henüz 1 galibiyeti bulunan Sungurlu Belediyespor, yarın TVF Spor Lisesi'ni de yenerek ikinci galibiyetini almak istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 5.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile TVF Spor Lisesi karşı karşıya gelecek. Sezona Çorum Belediyesi yenilgisi ile başlayan Sungurlu Belediyespor daha sonra oynadığı 3 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Sungurlu'nun efeleri yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta TVF Spor Lisesi'ni yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
(Ömür SOYTEMİZ)
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|12
|21
|6. Beşiktaş
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|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
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|19
|9. Başakşehir
|12
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|12
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|12
|9
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|O
|P
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|27
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|12
|26
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|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
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|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
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|15
|10. Adanaspor
|12
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|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
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|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
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|11
|22
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|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
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|11
|16
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|11
|15
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|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
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|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
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|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
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|18
|9. Barcelona
|12
|17
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|13
|17
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|11
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|11
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|13
|6
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