Sungurlu zor sınavda

Lig'de henüz 1 galibiyeti bulunan Sungurlu Belediyespor, yarın TVF Spor Lisesi'ni de yenerek ikinci galibiyetini almak istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 5.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile TVF Spor Lisesi karşı karşıya gelecek. Sezona Çorum Belediyesi yenilgisi ile başlayan Sungurlu Belediyespor daha sonra oynadığı 3 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Sungurlu'nun efeleri yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta TVF Spor Lisesi'ni yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

(Ömür SOYTEMİZ)

