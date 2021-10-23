Sungurlu telafi peşinde
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile Ziraat Bankkart Çorum’da karşı karşıya gelecek.
Spor 23.10.2021, 00:05
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Sezona Çorum Belediyesi yenilgisi ile başlayan Sungurlu’nun efeleri yarın sahasında Ziraat Bankkart’ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında Çankırı’yı sahasında 3-0’la geçen Ziraat Bankkart ise Sungurlu’yu yenerek 2’de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçında Darüşşifa Okulları ile Halkbank karşı karşıya gelirken, Anadolu Voleybol ile Samsun Voleybol arasındaki maç Samsun temsilcisinin ligden çekilmesi nedeni ile oynanmayacak.
(Rıfat KARA)
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