Sungurlu SGK’yı rahat geçti: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Ankara temsilcisi SGK ile Çorum’da karşı karşıya geldi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmayı etkili başlayan Çorum temsilcisi rakibin sert smaçlarına blokla karşılık vererek sayı üstünlüğü ele geçirdi ve ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren Çorum’un efeleri bu seti de 25-19 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette konuk SGK iyi başlamasına rağmen oyunun son bölümünde kontrolü tekrardan eline alan Sungurlu Belediyespor seti 25-23 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor puanını 14’e yükseltirken, konuk Ankara SGK ise 6 puanda kaldı.

SUNGURLU BELEDİYE:3

ANKARA SGK:0

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Can Acar.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Yunus, Ergazi, Çağrı, Emrah, İbrahim, H.Hüseyin, Okan, Sinan, Enes, Oğuzhan, Ahmet, Recep, Osman, Muhammed.

ANKARA SGK: Can, Mehdi, Kubilay, Erdinç, Cevat, Bertan, Burak, Furkan, Gökhan.

SETLER: 25-20, 25-19, 25-23.

(Spor Servisi)