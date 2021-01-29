Sungurlu seri peşinde
İkinci yarıya SGK galibiyeti ile başlayan Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Zonguldak’ı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Spor 29.01.2021, 23:00
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 9.hafta maçında Sungurlu Belediyespor deplasmanda Zonguldak DSİ’nin konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Ankara temsilcisi SGK’yı iyi bir oyunla 3-0 mağlup eden Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, yarın deplasmanda Zonguldak’ı da mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir engeli de aşmak istiyor. 2 puanlı Zonguldak DSİ ile 14 puanlı Sungurlu Belediyespor arasında Zonguldak Site Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, SGK ile Çankırı Birlikspor, TVF Spor Lisesi ile TED Ankara Kolejliler ve Ziraat Bankkart ile Anadolu Voleybol kozlarını paylaşacak.
(Spor Servisi)
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