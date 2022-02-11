Sungurlu prestij peşinde
Lig’de hiçbir iddiası kalmayan Sungurlu Belediyespor, Halkbank karşısında prestij mücadelesi verecek.
Spor 11.02.2022, 20:02
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Halkbank’ı ağırlayacak. Lig’de bir iddiası bulunmayan Sungurlu Belediyespor sahasında oynayacağı son maçı kazanarak sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. Pazar günü Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Tokat bölgesi hakemlerinden Safa Tarun yönetecek.
(Rıfat KARA)
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