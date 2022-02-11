Sungurlu prestij peşinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Halkbank’ı ağırlayacak. Lig’de bir iddiası bulunmayan Sungurlu Belediyespor sahasında oynayacağı son maçı kazanarak sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. Pazar günü Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Tokat bölgesi hakemlerinden Safa Tarun yönetecek.

(Rıfat KARA)

