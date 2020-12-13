Sungurlu gümbür gümbür :3-2

Yenilgisiz lider Anadolu Voleybol’u sahasında konuk eden Sungurlu Belediyespor, zorlu geçen karşılaşma sonunda rakibini 3-2 mağlup ederek ilk mağlubiyetini tattırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’u sahasında konuk etti. İlk sete kötü başlayan efeler rakibin smaçlarını karşılaşmakta zorlanınca seti 25-19 kaybetti. İkinci sette oyuna ortak olan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor bu kez rakibin smaçlarına blokla karşılık verince seti de 3 sayı farkla kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Başa baş geçen üçüncü set sonunda zor da olsa 25-23 kazanan Çorum temsilcisi maçta 2-1 öne geçen taraf oldu. Dördüncü sette daha etkili olan taraf bu kez konuk Anadolu Voleybol oldu. İlk bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Voleybol üstün götürdüğü seti 25-23 kazandı ve maçı final setine taşıdı. Büyük bir heyecana sahne olan final setinin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölümde rakibine üstünlük kurmayı başaran Çorum’un efeleri seti 15-13 maçı da 3-2 kazanarak rakibinin yenilmezliğine son verdi.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor puanını 11’e, konuk Anadolu Voleybol ise aldığı 1 puanla puanını 16’a yükseltti.

(Spor Servisi)

Sungurlu Belediye:3

Anadolu Voleybol:2

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Caner Yıldırım, Can Acar.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Y.Emre, Ergazi, Emrah, Mehmet, İbrahim, H.Hüseyin, İsmail, Sinan, Enes, Oğuzhan, Ezel, Recep, Osman, M.Can.

ANADOLU VOLEYBOL: M.Furkan, M.Yiğit, Uğurcan, Ali, Ümit, Kayra, Emre, H.İbrahim, Cihan, Musa, Mert.

SETLER: 19-25, 25-22, 25-23, 23-25, 15-13

SÜRE: 2 saat 31 dakika.