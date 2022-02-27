Sungurlu Eğitim, set vermeden şampiyon

Sungurlu Eğitim A: 3

Sungurlu Eğitim B: 0

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Nuri Leblebici, Yasemin Öz

SUNGURLU EĞİTİMSPOR A TAKIMI: Muhammed, Eyüp, Yusuf, Semih, Buğra, Bedirhan, Selahattin, Emirhan, Ali, Emre, Kaan.

SUNGURLU EĞİTİMSPOR B TAKIMI: Mustafa, Arda, Buğrahan, Hasan Selvioğlu, Buğra, Hasan, Ö.Faruk, Y.Kerem, Furkan, Sadık, Ali, İsmail, Gökhan, Yunus

SETLER: 25-13, 25-19, 25-11.

4 takımın, tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplü Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde, Sungurlu Eğitimspor A takımı şampiyon oldu. Sungurlu ekibi, oynadığı 3 maçta da rakiplerine hiç set vermedi.

3-0’lık Çorum Belediye galibiyetiyle başladığı il birinciliğindeki ikinci maçında da Sungurlu Belediye’yi 3-0 mağlup eden Sungurlu Eğitim A takımı, son maçında, hiçbir iddiası olmayan Sungurlu Eğitim B takımı ile karşılaştı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve başhakemliğini Nuri Leblebici’nin yaptığı maçta, ilk seti 25-13 gibi farklı bir skorla kazanıp 1-0 öne geçen A takımı, ikinci seti 25-19, üçüncü seti de 25-11 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından, puanını 9’a yükselten Sungurlu Eğitimspor A takımı, şampiyon oldu. Rakiplerine hiç set dahi vermeyen Sungurlu ekibi, ipi yenilgisiz olarak göğüsledi. Sungurlu Eğitimspor B takımı ise 3 puanla üçüncülüğü elde etti.

İl birinciliğinde, Sungurlu Belediye ikinci, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de dördüncü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

