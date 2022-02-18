Sungurlu Eğitim şampiyon

4 takımın katılımıyla, Sungurlu’da düzenlenen Kulüplerarası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği, önceki akşam oynanan tek maçla sona erdi. Sungurlu Eğitim A takımı, şampiyon oldu.

İlk iki maçını kazanarak son haftaya lider giren Sungurlu Eğitim A takımı, son maçında Sungurlu Eğitim B takımı ile karşılaşacaktı. Ancak, B takımı, sporcu yetersizliği nedeniyle maça çıkmayınca, A takımı 3-0 hükmen galip sayıldı. Hükmen galibiyetle puanını 8’e yükselten Sungurlu Eğitim A takımı, şampiyonluk ipini göğüsledi. Sungurlu Eğitim B takımı ise, il birinciliğini puansız olarak son sırada tamamladı.

İKİNCİLİK KUPASINI BELEDİYE ALDI

İl birinciliğinin son maçı, Sungurlu Belediye A takımı ile B takımı arasında oynandı. B takımı, 25-20, 25-17 ve 25-16’lık setlerle rakibini 3-0 yenerken, puanını 7’ye yükseltip ikincilik kupasının sahibi oldu. Sungurlu Belediye A takımı ise il birinciliğini 3 puanla 3.sırada tamamladı.

(Hüseyin AŞKIN)

