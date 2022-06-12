Sungurlu'da tarım arazileri sular altında kaldı
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan yağmur yağışı tarım arazilerine zarar verdi.
Spor 12.06.2022, 18:52
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İlçenin en uzak köyü olan ve çeltik ekilen tek köy unvanına sahip olan Kula'da yağan aşırı yağmur, sel baskınlarına neden oldu. Geçen hafta sonu da yağan şiddetli yağmur bazı ahır ve tarım arazilerine zarar vermiş, İlçe Tarım ve Ziraat Odası yetkilileri köye giderek hasar tespit çalışması yapmıştı.
Dün ve bugün yağan şiddetli yağmur nedeniyle yine arpa ve buğday ekili tarım arazilerine zarar verdi.
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