Sungurlu Çankırı'dan galibiyetle döndü: 3-0

Çorum'un Erkekler 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Çankırı deplasmanından galibiyetle dönmeyi başadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Çankırı Birlikspor'un konuğu oldu. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmada rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Sungurlu Belediyespor ilk seti 12 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyunu devam ettiren Sungurlu'nun efeleri bu seti de 25-17 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü setin ilk bölümünde oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Sungurlu temsilcisi son bölümde üst üste bulduğu sayılarla seti 25-21 maçı da 3-0 kazanarak ilk galibiyetini almış oldu.

(Rıfat KARA)

