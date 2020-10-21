Sungurlu Belediyespor’da profesyonel imzalar atıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçını 7 Kasım’da Ankara SGK ile deplasmanda oynayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi iç ve dış transferde çalışmalarını titiz bir şekilde yürüten Sungurlu Belediyespor’da yönetim altyapıdan yetişen 15 voleybolcuya antrenör Mustafa Özdemir nezaretinde profesyonel imza attırıldı.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Mustafa Özdemir, “Altyapıdan yetiştirdiğimiz, 15 sporcumuz ile yapacağımız hazırlık kampı öncesi 2. Lig profesyonel takımımıza imzalarını atarak katıldılar, bundan da gurur ve mutluluk duyuyoruz. Daha önce altyapıdan 3 sporcumuzu 1. Lig kadrosuna almış ve oynatmıştık, şimdide diğer altyapı sporcularımızı bu seviyeye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Genç sporcuların başarılı bir seviyeye gelmesinde büyük bir emeği olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ve Kulüp Başkanı Bahri Sezen’e teşekkürlerini ileten Özdemir, “Bu gençlerin yetişmesinde ve bu seviyeye gelip profesyonel takım da olmalarında ben yaptım değil, biz yaptık, prensibiyle hareket ediyoruz. Bu 15 sporcumuz ve arkalarından gelecek olan yüzlerce sporcumuzun başarısı, bizlere aittir bundan dolayı da bizler bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye 2. Ligi'nde bizleri temsil edecek olan bu gençlerimiz, bu sayede hem eğitimlerini devam ettirecekler hem de ilerisi için daha iyi yerlerde spor yapıp, geleceklerine yön vereceklerdir. Hedefimiz onların vatanlarına, ülkesine devletine, sahip çıkacak iyi insanlar olarak yetiştirmek olacaktır. Onları bu başarılarından dolayı kutluyoruz ve bu başarıda emeği geçenler tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)