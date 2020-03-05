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Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Çorum'da düzenlenen tekvando il seçmelerinde 16 madalya kazanan sporcular, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti. 

Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Çorum'da düzenlenen tekvando il seçmelerinde 16 madalya kazanan sporcular, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti. 

05 Mart 2020 Perşembe 14:50
Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Geçen ay Çorum'da düzenlenen tekvando il seçmelerine 16 sporcuyla katılan ve 16 madalya kazanan Sungurlulu sporcular, büyük başarı elde etti. Niğde ve Sivas'ta düzenlenecek Gençler ve Yıldızlar yarı finallerine katılacak sporcular, Başkan Şahiner ile bir araya geldi. Gençleri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Şahiner, çalışmaya devam etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Antrenör Resul Karaman ve sporcular Başkan Şahiner’e verdiği maddi ve manevi tüm destekler için teşekkür etti. Sporcular da Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eşofman takımı, tişört ve çeşitli tekvando malzemeleriyle ödüllendirdi. 

(İHA)

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