Sultanların rakibi Trabzon ve Rize

Çorum’un Kadınlar 2.Ligi’ndeki temsilcilerinden Çorum Voleybol sahasında Trabzon temsilcisini konuk ederken, Osmancık Belediyespor ise deplasmanda Rize temsilcisinin konuğu olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 17.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u ağırlarken, Osmancık Belediyespor ise deplasmanda Rize temsilcisi Fındıklı Gençlikspor’un konuğu olacak. Lig’de hiçbir iddiası bulunmayan Çorum’un iki temsilcisi rakiplerini yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Pazar günü Çorum Atatürk Spor Salonu’nda Çorum Voleybol ile İskofyaspor arasında oynanacak karşılaşma saat 13.00’de, Fındıklı İlçe Spor Salonu’nda Fındıklı Gençlikspor ile Osmancık Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ise saat 12.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)

