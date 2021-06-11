Sultanların rakibi Çankırı Demirspor
Dün ilk maçını Çankırı Yükseliş Gençlikspor ile oynayan Sungurlu Belediyespor bugün ise Çankırı Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor 11.06.2021, 00:10
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4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kadınlar Bölgesel Voleybol Lig Çankırı Grubu'nda bugün ikinci maçlar oynanacak. Dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Çankırı Yükseliş Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Çorum'un sultanları bugün ise saat 16.00'da bir diğer Çankırı temsilcisi Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Grubun diğer takımlarından Çankırı Yükseliş Gençlikspor ile Kastamonu Tosyaspor ise saat 18.00'de karşılaşacak.
(Spor Servisi)
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