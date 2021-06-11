Sultanların rakibi Çankırı Demirspor

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kadınlar Bölgesel Voleybol Lig Çankırı Grubu'nda bugün ikinci maçlar oynanacak. Dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Çankırı Yükseliş Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Çorum'un sultanları bugün ise saat 16.00'da bir diğer Çankırı temsilcisi Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Grubun diğer takımlarından Çankırı Yükseliş Gençlikspor ile Kastamonu Tosyaspor ise saat 18.00'de karşılaşacak.

(Spor Servisi)

