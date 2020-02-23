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Sultanların Play-Off ayağına geldi

Çorum'un Kadınlar 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü Erbaa Gençlikspor'un Osmancık Belediyespor maçına çıkmaması üzerine adını Play-Off'a yazdırdı.

Sultanların Play-Off ayağına geldi

Çorum'un Kadınlar 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü Erbaa Gençlikspor'un Osmancık Belediyespor maçına çıkmaması üzerine adını Play-Off'a yazdırdı.

23 Şubat 2020 Pazar 20:38
Sultanların Play-Off ayağına geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup’ta heyecan son hafta maçlarının ardından sona erdi. Daha önce Ordu Çamlıkspor’un Play-Off’a adını yazdırmasının ardından gözler Play-Off oynayacak ikinci takıma çevrilmişti. 20 puanla ikinci sırada yer alan Çorum Voleybol Spor Kulübü, Erbaa Gençlikspor’un Osmancık’ta Osmancık Belediyespor ile oynayacağı maça çıkmaması üzerine Play-Off’a yükselen ikinci takım oldu. Erbaa Gençlikspor’un Çorum’a gelmemesi üzerine Rize’de Çaykur Rize Gençlikspor ile oynanacak maça gitmeme kararı alan Çorum Voleybol Spor Kulübü 3-0 hükmen yenik sayılmasına rağmen Play-Off’a yükselen ikinci takım olmayı başardı.

PLAY-OFF’TA RAKİPLER BELLİ OLDU

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün 1.Lig’e yükselme maçları oynayacağı yarı final play-off maçlarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

TVF Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.grubu 20 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını Play-Off’a yazdıran Çorum Voleybol Spor Kulübü 4-6 Mart tarihleri arasında Denizli’de yarı final maçları oynayacak. Vali Recep Yazıcıoğlu ve Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda Çorum Voleybol Spor Kulübü İzmir Gelişim Koleji Yalova Çiftlikköy ve Kayseri OSB ile mücadele edecek.

(Rıfat KARA)

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