Sultanların konuğu Sivas İl Özel İdare

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcilerinden Osmancık Belediyespor, yarın sahasında Sivas İl Özel İdarespor’u ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Sivas İl Özel İdarespor Osmancık’ta kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Çorum derbisinde Çorum Voleybol’u 3-0 mağlup eden Osmancık’ın sultanları yarın saat 14.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak maçta Sivas temsilcisini de yenerek seriyi devam ettirmek istiyor.

Grup’ta oynanacak diğer maçta ise Çarşamba Gençlikspor ile İskofyaspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

