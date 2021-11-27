Sultanların konuğu Sivas İl Özel İdare

Son 2 haftayı BAY geçen Çorum Voleybol Spor Kulübü yarın sahasında Sivas İl Özel İdare ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 7.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Sivas İl Özel İdare Çorum'da kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanla başlamasına rağmen daha sonraki haftalarda inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Çorum'un sultanları son 2 haftayı ise BAY geçti. 2 haftanın aranın ardından yeniden sahalara dönen Kırmızı-Siyahlılar Sivas'ı yenerek üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Yarın iki takım arasında Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

OSMANCIK BAY GEÇİYOR

Çorum'un bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle 7.haftayı BAY geçecek. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Ünyegücü, Fındıklı Gençlikspor ile Samsun Çarşamba Gençlik karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

