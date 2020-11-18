Sultanların konuğu Fatsa

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 1.Hafta erteleme maçında bugün Osmancık Belediyespor ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi Çorum’da karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Trabzon’dan eli boş dönen Osmancık Belediyespor, bugün Ordu temsilcisini yenerek ilk puanını almak istiyor. Puansız Osmancık Belediyespor ile 4 puanlı Fatsa Halk Eğitim arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Bu kritik karşılaşmayı Hasan Olgun yönetirken, yardımcılığını ise Caner Yıldırım yapacak.

(Spor Servisi)