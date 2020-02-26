Sultanların ilk rakibi İzmir Gelişim Koleji

Denizli’de düzenlenecek olan Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi Yarı Final müsabakalarının fikstürü açıklandı. Çorum Voleybol’un da maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, yarı finallerde 4 grupta 16 takım mücadele edecek olup, normal sezonda 7.grubu 2.sırada tamamlayan Çorum Voleybol, 3.grup birincisi İzmir Gelişim Koleji, 6.grup birincisi Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ve 2.grup ikincisi Yalova Çiftlikköy Belediye ile birlikte C grubunda mücadele edecek.

C grubunun maçları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak olup, Çorum Voleybol İl maçını 4 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da İzmir Gelişim Koleji ile oynayacak. Grupta aynı gün 18.30’da Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor’la Yalova Çiftlikköy Belediye karşılaşacak.

Çorum Voleybol gruptaki ikinci maçında 5 Mart Perşembe günü yine saat 16.30’da Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ile oynayacak olup, saat 18.30’da da Yalova Çiftlik Köy Belediye ile İzmir Gelişim Koleji karşı karşıya gelecek.

Gruplarda son maçlar 6 Mart Cuma günü oynanacak olup, Çorum Voleybol saat 15.30’da Yalova Çiftlikköy Belediye ile karşılaşacak. İzmir Gelişim Koleji ile Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor arasında oynanacak maç da saat 17.30’da başlayacak.

İLK İKİ TAKIM FİNAL BİLETİ ALACAK

4 grupta 16 takımın mücadele edeceği yarı finallerde, grup maçları tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım 1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Final grubu maçları 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde Isparta’da oynanacak.