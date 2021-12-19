Sultanlardan sürpriz yenilgi: 2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 10.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında ligde galibiyetle tanışamayan Çarşamba Gençlikspor'u konuk etti. Dün Atatürk Spor Salonu'nda saat 13.00'de başlayan karşılaşmanın ilk setinde iyi bir oyun ortaya koyan Çorum Voleybol seti 25-19 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin smaçlarına karşılık vermekte zorlanan Çorum'un sultanları bu seti 7 sayı farkla kaybederek durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de basit hatalar sonucu 25-23 kaybeden Çorum Voleybol 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Kırmızı-Siyahlılar seti 8 sayı farkla kazanarak maçı final setine taşımayı başardı. Final setinde ilk molaya kadar denk bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi son bölümde rakibin servislerini karşılaşmakta zorlanınca seti 15-11 maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol aldığı 1 puanla puanını 10'a yükseltirken, konuk Çarşamba Gençlikspor ise ligde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltmeyi başardı.

ÇORUM VOLEYBOL: 2

ÇARŞAMBA GENÇLİK: 3

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Can Acar, Hasan Olgun.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Nehir, Zeynep, Elif, Helin, Tuğçe, Güliz, Ebru, Sıla, Begüm, Berin, Buse, Doğa, Müge.

ÇARŞAMBA GENÇLİKSPOR: Busenur, Ebrar, Azize, Canan, Esmanur, Pelin, Ecemnur, Gizem, Fehmiye, Sevdagül, Yağmur, Zeynep.

SETLER: 25-19, 18-25, 23-25, 25-17, 11-15.

(Rıfat KARA)

