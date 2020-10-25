Sultanlardan süper başlangıç 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 1.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü Kastamonu Doğa Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de izledi. Maça hızı başlayan Çorum temsilcisi Irmak Deniz ve Burcu’nun file dibindeki etkili oyunu ile molaya 12-8 önde girdi. Moladan sonra da rakibe öne geçme fırsatı vermeyen Kırmızı-Siyahlılar ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sete bu kez konuk Kastamonu daha etkili başladı. Rakibi karşısında zaman zaman yenik duruma düşmesine rağmen Çorum temsilcisi bu seti de 25-20 kazanarak maçta durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son sette de iyi oyununu devam ettiren sultanlar bu seti de 25-18 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol sezona 3 puanla başlarken, konuk Kastamonu Doğa ise puansız ayrılmış oldu.

ÇORUM VOLEYBOL: 3

KASTAMONU DOĞA: 0

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Caner Yıldırım, Turgut Yıldırım.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melisa, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Irmak Deniz, Cansu, Nurseda, Burcu, Zeynep, Esra.

KASTAMONU DOĞA GENÇLİKSPOR: Elifnur, Melis, Sedanur, Azra, Ilgın, Duygunaz, İrem, Beril, Elifnur, Kader, Ceyda, Cansu, Ece, Bircan.

SETLER: 25-19, 25-20, 25-18.

(Spor Servisi)