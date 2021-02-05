Sultanlarda parola puan

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 14.hafta maçında Trabzon İskofyaspor ile Çorum Voleybol karşı karşıya gelecek. Sezona iddialı giren Çorum’un sultanları daha sonra aldığı kötü sonuçlar sonrası Play-Off potasından uzaklaştı. Kalan haftalarda prestij mücadelesi verecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü, Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u deplasmanda yenerek Çorum’a puan veya puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Yarın Trabzon Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

OSMANCIK BAY GEÇİYOR

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Ordu Çamlıkspor ile Fındıklı Teni Doğa ve Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Kastamonu Doğa Gençlikspor karşı karşıya gelirken, Çorum’un bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Ünyegücü ise haftayı BAY geçecek.

(Spor Servisi)

