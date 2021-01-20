Sultanlarda parola galibiyet
Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile bugün Çorum’da karşı karşıya gelecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.
Spor 20.01.2021, 00:12
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 11.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi bugün karşı karşıya geliyor. Son haftalarda düşüşe geçen Çorum Voleybol Spor Kulübü, aynı şekilde kendisi gibi zor günler geçiren Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Atatürk Spor Salonu’nda Çorum Voleybol ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi arasında oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadelede Caner Yıldırım başhakem olarak düdük çalarken, Can Acar ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
(Spor Servisi)
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