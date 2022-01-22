Sultanlarda parola 3 puan

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 14.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ünyegücü FK’nın konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında İskofyaspor’a yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Osmancık’ın sultanları yarın Ünye İlçe Salonu’nda oynanacak maçta Ünyegücü’nü yenerek yeniden galibiyetle tanışmak istiyor. Bu kritik karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Osmancık’ta oynanan karşılaşma 3-1 Ordu temsilcisinin üstünlüğü ile sona ermişti.

ÇORUM VOLEYBOL BAY GEÇİYOR

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı BAY geçecek. Grup’ta oynanacak diğer maçlarda Sivas İl Özel İdare ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi, İskofyaspor ile Fındıklı Gençlikspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

