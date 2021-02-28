Sultanlara Rize’nin fındığı tatlı geldi: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa’nın konuğu oldu. Rize Fındıklı Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında fazla etkili olamayan Çorum’un sultanları ilk seti 5 sayı farkla kaybetti. İkinci sette harika bir oyun ortaya koyan Osmancık Belediyespor seti 25-9 farklı kazanarak maça eşitliği getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette de iyi oyununu devam ettiren Kırmızı-Beyazlılar üçüncü seti 25-14, dördüncü seti de 25-10 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor puanını 14’e yükseltirken, ev sahibi Fındıklı Tenis Doğa ise 10 puanda kaldı.

FINDIKLI TENİS DOĞA: 1

OSMANCIK BELEDİYE: 3

SALON: Rize Fındıklı.

HAKEMLER: Hasan Barış, Burhan Öztürk.

FINDIKLI TENİS DOĞA: Hazal, Beren, Özden, Sena, Yağmur, Tülin, Gözde, Beyzanur.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Yasemin, İlayda, Yaren, Derya, Yağmur, Gizem, Beyzanur, Nisa, Neriman, Hayat.

SETLER: 25-20, 9-25, 14-25, 10-25.

(Spor Servisi)