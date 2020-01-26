Sultanlara Ordu freni: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 11.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü lider Ordu Çamlıkspor ile Ordu’da karşı karşıya geldi. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmanın ilk setinde fazla varlık gösteremeyen Çorum’un sultanları ilk seti 25-16 farklı kaybetti. İkinci setin başlarında oyuna ortak isteyen Çorum Voleybol Spor Kulübü smaçlarda bir türlü başarı sağlayamayınca bu seti de 25-20 kaybetti. Son sette seyircisinin desteğini arkasına alan ev sahibi Ordu Çamlıkspor iyi bir oyunla bu seti de 25-23 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ordu Çamlıkspor puanını 21’e yükseltirken, konuk Çorum Voleybol Spor Kulübü ise 17 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)