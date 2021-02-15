Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor arasında oynanan derbi maçı iş insanı Mustafa Kalender Kulüp Müdürü Mert Suludere ile birlikte protokol tribününden izledi. Maçın 3-1 Çorum Voleybol’un üstünlüğü ile sona ermesinin ardından iş insanı Mustafa Kalender sultanlara galibiyet jesti yaptı. Teknik heyeti ve sultanları İzmir Lokantası’nda ağırlayan Kalender, Çorum Voleybol takımına yemek ikramında bulundu.

Kulüp Müdürü Mert Suludere ve antrenör Ali Haydar Teke ile yemekte bir süre sohbet eden Kalender, galibiyetten ötürü Çorum Voleybol’u tebrik ederken, Çorum Voleybol’u üst liglerde görmeyi temenni etti.

(Spor Servisi)