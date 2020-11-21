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Sultanlar zor virajda!

Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle zirve yarışında büyük yara alan Çorum Voleybol, yarın sahasında İskofyaspor’u yenerek zirveye tutunmak istiyor.

Spor 21.11.2020, 00:05
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Sultanlar zor virajda!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 5.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u konuk edecek. Sezonu ilk maçında Kastamonu Doğa Gençlikspor’u iyi bir oyunla 3-0 mağlup eden Çorum’un sultanları, ikinci maçında Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ne 3-1, üçüncü maçında ise Ordu Çamlıkspor’a sahasında 3-2 mağlup olmuştu. Bu yenilgilerin ardından zirve yarışında büyük bir yara alan Kırmızı-Siyahlılar, yarın sahasında konuk edeceği İskofyaspor’u yenerek tekrardan çıkışa geçmek istiyor. 4 puanlı Çorum Voleybol ile 5 puanlı Trabzon İskofyaspor arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Kastamonu Doğa Gençlik ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi, Fındıklı Tenis Doğa ile Ordu Çamlıkspor takımları karşı karşıya gelirken, Çorum’un bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise 5.haftayı BAY geçecek.

(Spor Servisi)

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