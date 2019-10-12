Sultanlar yeni sezona hazır

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün son yapılan Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Tuncay Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri yeni sezon öncesi gövde gösterisi yaptı. Yıldız Park’ta gerçekleşen tanışma yemeğine, Başkan Tuncay Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve voleybolcular katıldı. 3 Kasım’da start alacak lig maçları öncesi Başkan Yılmaz, düzenlediği basın toplantısı ile Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün yeni sezona hazır olduğunu ve yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Biten sezonda Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün ekonomik yönden çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Başkan Yılmaz, Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün bu sezon diğer sezonlarda aynı sıkıntıyı yaşamaması için yeni oluşan yönetim kurulu ile birlikte çok çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonunda Çorum Voleybol’da yeni bir dönemin başladığını söyleyen Yılmaz, “Çorum Voleybol’a talip olmamızın en önemli etken kişisel gayretlerle kurulmuş bu kulübün geçen yıl yaşadığı ekonomik sorunları yaşamaması adınadır. Deplasmanlara giderken zorlanan, ödenek sıkıntısı çeken, sadece bir kişinin üzerinde, bir devlet memuru maaşıyla ayakta tutulmaya çalışılan bir kulüptü. Şehrin mülki amirlerinin, mevcut siyasal iktidarın voleybol sporuna bakışından dolayı biz bu kulübe sahip çıkma kararı aldık. Ekibimizle birlikte 2019-2020 sezonunda hedefleri olan bir takım oluşturduk” diye konuştu.

‘SPONSORLUK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR’

Sponsorluklar ve kaynak bulma konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Sponsorluklar, kaynak bulma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Takımın öncelikli rahatlığını sağlamak, deplasman ve iç sahada ekonomik sıkıntıları çözmek birinci hedefimiz. Sponsorluk anlaşmaları yaptık. Voleybol sporuna gönül veren iş insanları var. Ulaşım ile ilgili de Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile görüşüyoruz. Kendilerinin kulübe ve takıma bakışı çok olumlu. Kanunların el verdiği çerçevede belediye olarak kulübe destek vereceklerini söyledi” şeklinde konuştu.

‘DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Takıma destek olma noktasında Çorum kamuoyuna büyük iş düştüğünü vurgulayan Yılmaz, “Biz yönetim olarak sahip çıkacağız ama burada en önemli görev Çorum kamuoyunundur. Kamuoyunun, sanayicilerin ve iş adamlarına büyük iş düşüyor. Çorum’da sporu seven, spora gönül veren, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını bilen insanlara ihtiyacımız var. Özellikle bizim gibi salon sporlarında fakir bir il için çok kıymetli olduğu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK KAFAMIZ RAHAT’

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün kurucusu ve antrenörü Ali Haydar Teke, geçen sezonlarda maddi imkânsızlıklarla boğuştuklarını bu yıl Başkan Tuncay Yılmaz’ın göreve gelmesi ile birlikte kafalarının rahatladığını artık sadece voleybola odaklanacaklarını ifade etti.

Başkan Tuncay Yılmaz’ın yönetime talip olması ile birlikte çok büyük güç kazandıklarını altını çizen Ali Haydar Teke, yeni sezonda hedeflerinin önce Play-Off daha sonra da şampiyonluk olduğunu belirtti. Bu sezon kadrolarına 8 yeni oyuncu dahil ettiklerini de vurgulayan Teke, “Geçtiğimiz sezon çektiğimiz sıkıntıları zaten başkanım anlattı. Bu yıl farklı olarak en azından sadece voleybolla uğraşıyoruz. Kafamız biraz daha rahat. Yeni bir ekip kurduk. Ekibin bu yıl ne yapacağını kestirmek biraz zor. Rakiplerimiz ne durumda pek bir bilgimiz yok. Geçen yılki ligin durumuna bakarak en azından Play-Off oynayabileceğimizi düşünüyorum. Geçen yıla oranla takımda 8 tane yeni oyuncumuz var. Hepsi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyorlar. Onların katkısı bu yıl çok büyük olacak. Geçen yıl mücadele anlamında iyi bir takımımız vardı. Kaybettiğimiz maçlarda bile sonuna kadar mücadele ettik. Bu seneki hedefimiz biraz daha yukarıda. O doğrultuda çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

FORMALAR TANITILDI

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün yeni sezonda giyeceği formalar da basına tanıtıldı.

Antrenör Ali Haydar Teke, yeni sezonda iç sahada Kırmızı-Siyah renklerin ağırlıklı olduğu formaları giyeceklerini söylerken, dış sahada ise Kırmızı-Beyaz renkli forma ile mücadele edeceklerini ifade etti.

(Rıfat KARA)