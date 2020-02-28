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Sultanlar veda etti: 1-3

Samsun’da devam eden Liseli Gençler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliğinde grup maçları tamamlandı. Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, üçüncü maçında Kıbrıs Namık Kemal Lisesi’ne 3-1 yenilerek elendi.

Sultanlar veda etti: 1-3

Samsun’da devam eden Liseli Gençler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliğinde grup maçları tamamlandı. Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, üçüncü maçında Kıbrıs Namık Kemal Lisesi’ne 3-1 yenilerek elendi.

28 Şubat 2020 Cuma 22:16
Sultanlar veda etti: 1-3

İstanbul, Bayburt ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) temsilcileri ile birlikte A grubunda yer alan Osmancık Cumhuriyet Anadolu, ilk maçında İstanbul Özel Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi’ne 3-0 yenildikten sonra ikinci maçında Bayburt Kız Anadolu İmam hatip Lisesi’ni aynı skorla yenerek grup ikinciliği için umutlarını son maça taşımıştı.

Gruptaki son maçında dün Kıbrıs temsilcisi Namık Kemal Lisesi ile karşılaşan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ilk seti 23-25 kaybederken, ikinci seti 25-18 kazanıp durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti 15-25, dördüncü seti ise 18-25 kaybeden Çorum temsilcisi sahadan 3-1 yenik ayrılıp elendi.

Gruptan İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Namık Kemal Lisesi yarı finale yükseldi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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