Sultanlar ve efelerin fikstürü çekiliyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü ve Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta ter dökecek olan Sungurlu Belediyespor’un fikstürü bugün belli olacak. TVF’den yapılan açıklamada saat 16.00’da başlayacak olan 2.Lig fikstür çekiminin ardından Çorum temsilcilerinin maç programı ve detayları açıklanacak. Ayrıca pandemi nedeni ile fikstür çekimi https://www.youtube.com/TVFVOLEYBOLTV adresinden canlı olarak yayınlanacak.

(Ömür SOYTEMİZ)