Sultanlar Ünye’yi ağırlıyor
Çorum’un 2.Lig’de ki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü erteleme maçında bugün Ünyegücü’nü konuk edecek.
Spor 23.12.2020, 00:16
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 8.hafta erteleme maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Ünyegücü bugün Çorum’da karşı karşıya gelecek. Koronavirüs vakaları nedeniyle yaklaşık 15 gündür voleyboldan uzak kalan Çorum Voleybol Spor Kulübü bugün Ünyegücü’nü yenerek Play-Off hedefine kaldığı yerden devam etmek istiyor. 6 puanlı Çorum Voleybol ile 11 puanlı Ünyegücü arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
(Spor Servisi)
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