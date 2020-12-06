Sultanlar Ünye’ye direnemedi 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 7.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ordu temsilcisi Ünyegücü’nün konuğu oldu. Ünye Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmaya Osmancık Belediyespor iyi başladı. Rakibinin smaçlarına sayı ile karşılık veren Osmancık Belediyespor ilk seti 26-24 kazandı. Daha sonra oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi Ünyegücü ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-12 ve dördüncü seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ünyegücü puanını 11’e yükseltirken, Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ise 1 puanda kaldı.

(Spor Servisi)