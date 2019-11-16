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Sultanlar Tokat’ta Erbaa’nın konuğu

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü, Tokat deplasmanında Erbaa Gençlikspor’u yenerek ikide iki yapmak istiyor.

Sultanlar Tokat’ta Erbaa’nın konuğu

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü, Tokat deplasmanında Erbaa Gençlikspor’u yenerek ikide iki yapmak istiyor.

16 Kasım 2019 Cumartesi 00:15
Sultanlar Tokat’ta Erbaa’nın konuğu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Tokat temsilcisi Erbaa Gençlikspor’un konuğu olacak. Çorum’da oynadığı ilk maçında Fındıklı Tenis Doğa’yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etmeyi başaran Çorum Voleybol Erbaa’yı da yenerek ikide iki yapmanın peşinde. Erbaa Gençlikspor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü arasında yarın Erbaa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise rakibi Turhal Kocakavak Anadolu Sportif’in ligden çekilmesi nedeniyle haftayı oynamadan 3-0 hükmen galip kapatacak.

(Rıfat KARA)

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