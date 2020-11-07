Sultanlar telafi peşinde

Sezona Kastamonu Doğa Gençlikspor’u 3-0 yenerek başlayan Çorum’un sultanları geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ne 3-1 mağlup olmuştu. Yarın sahasında Ordu Çamlıkspor ile karşılaşacak olan Çorum temsilcisi bu maçı kazanarak Fatsa karşısında kaybedilen puanı telafi etmek istiyor. 3 puanlı Çorum Voleybol Spor Kulübü ile 1 puanlı Ordu Çamlıkspor arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Ünyegücü ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi, Fındıklı Tenis Doğa ile Kastamonu Doğa Gençlikspor karşı karşıya gelecek. Rakibi ligden çekilen Osmancık Belediyespor ise 3.haftayı oynamadan kapatacak.

(Spor Servisi)