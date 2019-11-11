Sultanlar sürprize izin vermedi: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Rize temsilcisi Fındıklı Tenis Doğa’yı konuk etti. Dün Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum’un sultanları ilk seti 25-23 kaybetti. Diğer setlerde toparlanan Kırmızı-Siyahlılar ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-21 dördüncü seti de 25-16 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Çorum Voleybol Spor Kulübü 6 puana ulaşırken, Fındılı T.Doğa ise 3 puanda kaldı.
Çorum Voleybol: 3
Fındıklı T.Doğa: 1
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Caner Yıldırım, Ayşegül Yıldırım.
ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Tuba, İrem, Ela, Duman, Sena, Tuğçe, Elif Eryılmaz, Hacer, Sıla, Sırmahan, Elif Akıllıer, Fatmanur, Buse.
FINDIKLI TENİS DOĞA: Meryem Nur, Duygu, Benan, Gözde, Müge, Seray, Doğa, Açelya, İrem.
SETLER: 23-25, 25-20, 25-21, 25-16.
(Rıfat KARA)